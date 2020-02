In altem Fuschler Forsthaus Feuer gelegt? - 16-jähriges Mädchen freigesprochen

Seit vielen Jahren unbewohntes Forsthaus an der Wolfgangsee-Bundesstraße stand im April 2019 in Brand. Der Jugendlichen wurde nun am Landesgericht Salzburg angelastet, damals in dem alten Haus (ebenfalls) gezündelt bzw. Feuer gelegt zu haben.

SN/ff fuschl am see Das brennende Forsthaus.