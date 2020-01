Öle aus 14 verschiedenen Rohstoffen presst Josef Frauenlob seit sechs Jahren in seiner "Salzburger Ölmühle" in Anthering. Bis auf wenige Ausnahmen wie sein Kokosöl produziert er für die kalte Küche.

Umgeben von schmucken Einfamilienhäusern, ist Salzburgs einzige Ölmühle in der Antheringer Hangstraße fast zu übersehen. Das Platzangebot ist so begrenzt wie der Bedarf. Während Ölmüller Josef Frauenlob an einer der beiden Pressen steht, ist seine einzige Angestellte im Nebenraum mit ...