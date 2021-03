Wegen vermehrter Coronainfektionen sperren im Landkreis Berchtesgadener Land ab Mittwoch Schulen und Kindergärten zu.

Bei den Nachbarn im Berchtesgadener Land werden die Coronamaßnahmen wieder verschärft. Ab Mittwoch schließen Schulen und Kindergärten. Am Dienstag tritt eine Ausgangssperre in Kraft: Bürger und Bürgerinnen dürfen ihre Wohnungen zwischen 22 und 5 Uhr nur mehr in begründeten Ausnahmefällen verlassen.