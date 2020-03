In Coronakrise aufgeflogen: Pinzgauer zeigte Internetbetrüger an

Der 48-Jährige überwies einem Onlinetrader 14.749 Euro im Glauben, das Geld zu veranlagen. Als die Verbrecher die Coronakrise nutzen wollten, um noch mehr Geld zu erbeuten, wandte sich der Pinzgauer an die Polizei.

Im Dezember 2019 überwies ein 48-jähriger Pinzgauer mit insgesamt drei Einzahlungen an einen Onlinetrader einen Gesamtbetrag über 14.749 Euro. Die Überweisungen dienten dazu, eine scheinbar hohe Rendite durch den Onlinetrader als Finanzdienstleister mittels einer Kryptowährung zu erzielen. Die Teilbeträge wurden an eine litauische Bankverbindung eingezahlt. Ein Internetzugang des Onlinetraders gab Einblick in die scheinbar erhebliche Steigerung der Rendite nach den Einzahlungen.

Der 48-Jährige stand mit verschiedenen Kundenbetreuern des Onlinetraders per E-Mail und auch telefonisch in Kontakt. Die telefonischen Kontakte wurden mit diversen Nummern unter englischer Vorwahl geführt. Anfang März 2020 wurde der 48-Jährige von den Kundenbetreuern informiert, dass die Einzahlungen samt Renditen auf Grund der Coronakrise zur Gänze wertlos geworden seien. Der Onlinetrader könnte nach einer erneuten Einzahlung, auf Basis eines Rettungsplanes, das verlorene Kapital wieder zurückgewinnen. Der 48-jährige Pinzgauer entschloss sich jedoch weitere Einzahlungen zu unterlassen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Quelle: SN