In den eigenen vier Wänden wohnen und doch nicht alleine

Gemeinsam planen, bauen und wohnen. Dieses Modell hat Zukunft. Eine heute eröffnete Ausstellung über Baugruppenprojekte soll die Diskussion in Salzburg anfachen. Ein Projekt könnte noch heuer realisiert werden.

Das Einfamilienhaus im Grünen oder die eigene Wohnung bleiben für immer mehr Menschen ein Traum. Junge Familien können sich Eigentum oft schlichtweg nicht leisten, viele wollen aber auch gar nicht isoliert am Stadtrand leben. Zugleich wohnt in den Städten bereits rund jeder zweite allein. Nicht alle freiwillig. Die Sehnsucht nach neuen Wohnformen und Alternativen zu den klassischen Angeboten im Wohnbau wächst. Dahinter steckt der Wunsch, in selbst gewählten Gemeinschaften zu leben.

Das Planen, Bauen und Wohnen in Gemeinschaft sei ein spannendes, interessantes und zukunftsfähiges Modell, das in Salzburg aber viel zu wenig bekannt sei, sagt Architekt Heinz Plöderl, Sektionsvorsitzender in der Kammer der Ziviltechniker, Architekten und Ingenieure für Oberösterreich und Salzburg.

Mit einer Ausstellung, die heute, Donnerstag, in Salzburg eröffnet wurde, und einem umfangreichen Begleitprogramm soll sich das ändern. Die Ausstellung "DAHEIM - Bauen und Wohnen in Gemeinschaft" zeigt in Europa und Österreich realisierte Baugruppenprojekte, die von Hausgemeinschaften, Genossenschaften oder Wohnbaugesellschaften errichtet wurden. Plöderl: "Mit der Ausstellung wollen wir in Salzburg eine breite Diskussion über alternative Wohnmodelle anstoßen."

Die künftigen Bewohner reden in solchen "Baugruppen" von Anfang an mit und bestimmen im Austausch mit den anderen Mitgliedern selbst, wie sie wohnen möchten.

"Wir wollen Menschen ermutigen, ihren Traum vom Wohnen zu erfüllen, und dies nicht allein, sondern in der Gemeinschaft", sagt Plöderl. Die Ausstellung zeige außerdem, dass solche Baugruppen für jede Gemeinde von Interesse seien, weil sie stets einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugten. "Die Umgebung partizipiert oft mit." Neue Wohnformen böten auch in ländlichen Gemeinden die Chance zur Belebung von Ortszentren. "Die Jungen, die noch da sind, können durch bezahlbares Wohnen zum Bleiben motiviert werden."

Organisiert wird die Ausstellung gemeinsam mit der Initiative Architektur, dem Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen (SIR) und der Raumplanungsabteilung der Stadt Salzburg.

Ausstellung stieß in ganz Europa auf Interesse

Die Ausstellung war vor zwei Jahren im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen. "Sie hat europaweit großes Interesse ausgelöst", sagt Kuratorin Annette Becker, die zur Eröffnung nach Salzburg gereist ist. Von den 17 für die Ausstellung ausgewählten Projekten werden die 12 internationalen Vorhaben in der Kammer der Ziviltechniker, jene mit Österreich-Bezug in der Initiative Architektur gezeigt.

In einer individualisierten Gesellschaft mit flexiblen Lebensentwürfen und schwächeren Familienstrukturen gebe es eine große Sehnsucht nach sozialen Netzen, sagt Becker. "Diese Wohnform hat Zukunft und kann einen Beitrag zur aktuellen Wohndebatte leisten." Zudem werde bei solchen Projekten viel kreatives Potenzial freigesetzt, das auf dem aktuellen Wohnmarkt nicht auslebbar sei. In Deutschland seien einige Projekte durch Überlegungen zum Wohnen im Alter angestoßen worden. Die deutsche Regierung und das Bundesbautenministerium hätten gemeinschaftliches Bauen und Wohnen zum Pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklung erklärt. Voranbringen ließen sich Baugruppenprojekte auch dadurch, dass nicht der Meistbietende bei Bauprojekten zum Zug komme, sondern jener, der ein vorgegebenes Konzept erfülle.

Die gezeigten Projekte sind sehr unterschiedlich: Sie stammen von Investoren, Baugruppen oder Genossenschaften; sie sind Mietobjekte oder Eigentum; sie sind Um- oder Neubauten, Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen oder umgenützte öffentliche Bauten. Gemeinsam haben sie, dass die Bewohner sich freiwillig zusammenschließen, dass sie sich Räume für Begegnung teilen und ihr Zusammenleben eigenverantwortlich gestalten.

In Salzburg soll Baugruppenprojekt auf den Weg gebracht werden

Bis auf Wien und einige Beispiele in Vorarlberg und der Steiermark spielen Baugruppenprojekte in Österreich noch kaum eine Rolle. In Salzburg hätten sich einige "zarte Pflänzchen" gemeinschaftlichen Zusammenlebens entwickelt, sagt der Planungschef der Stadt, Andreas Schmidbaur. Als Beispiel nennt er etwa die christliche Seniorenwohngemeinschaft in Itzling. Ein klassisches Baugruppenprojekt sei bisher aber noch nicht umgesetzt worden.

Das könnte sich noch heuer ändern: Bei einem größeren Bauvorhaben im Süden der Stadt sei geplant, einen Bauplatz für ein Baugruppenmodell auszuweisen, erklärt Schmidbaur. Der genossenschaftliche Bauträger habe die Bereitschaft signalisiert, mitzumachen. In Salzburg gebe es bereits mehrere lokale Baugruppen-Initiativen, betont Schmidbaur. Baugruppenmodelle könnten auch ein Beitrag sein, um eine ausgewogene soziale Durchmischung in neu errichteten Siedlungen zu erreichen. Die Stadt Salzburg begrüße diese Art der baulichen Selbstbestimmung und unterstützte sie im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Projekte scheitern oft am fehlenden Baugrund

Meist scheitere die Umsetzung von Baugruppenprojekten an der Verfügbarkeit von Grund und Boden, sagt Roman Höllbacher, der künstlerische Leiter der Initiative Architektur. Das Ziel müsse eine gemeinwohlorientierte Raumplanung sein. Baugruppen bräuchten bei der Mobilisierung von Baugrund Unterstützung und Anreize. Die Gemeinden seien gefordert, leerstehende Objekte und Baulandsicherungsmodelle bevorzugt diesen Gruppen anzubieten und ihnen bei der Umsetzung unter die Arme zu greifen. Wohnbaugenossenschaften sollten sich Baugruppen öffnen und mögliche Kooperationsmodelle erarbeiten. Außerdem müsse ihnen ein gleichberechtigter Zugang zu Mitteln der Wohnbauförderung gewährt werden. Kreativen Wohnkonzepten seien bei der Mobilisierung von Baugrund keine Grenzen gesetzt. Es gebe Wohngruppenprojekte auf innerstädtischen Industriebrachen, in ausgedienten Kasernen aber auch im leerstehenden Vierkanthof am Land.

Gefordert seien nicht nur die Verwaltung und die Bauträger, meint Schmidbaur. "Baugruppen sind auch eine Mentalitätssache." In Salzburg dominiere nach wie vor der Wunsch nach dem Einfamilienhaus. "Doppelhäuser sind schon eine Sensation."

