In der "Almbacharena" fahren demnächst die Bagger auf

Auf dem Areal der früheren Almbacharena an der Wiestal-Landesstraße in Hallein soll neben Gewerbebetrieben auch ein Kindergarten angesiedelt werden. Bei Letzterem spießt es sich noch.

Läuft alles nach Plan, sollen noch im Herbst die ersten Bagger vor Ort sein. Mit dem Hightech-Unternehmen "Advanced Engineering", der "JES Elektrotechnik GmbH" und "Gerüstbau Veit" stehen seit Kurzem die Betriebe fest, die künftig auf dem Areal ansässig sein werden.

Im Auswahlverfahren um die begehrten Plätze auf dem stadteigenen Grundstück mussten sich die Unternehmen verpflichten, mehrere Auflagen - vom Lärmschutz bis zum Termin der Fertigstellung - zu erfüllen. "Pro 1000 Quadratmeter sind mindestens zehn Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Betriebsaufnahmen erfolgen spätestens mit 30. Juni 2020", sagt Vizebürgermeister Maximilian Klappacher (ÖVP).

Da somit garantiert sei, dass es sich um keine Spekulationsobjekte handle, habe die Stadt einen vergünstigten Grundpreis anbieten können. "Sowohl Advanced Engineering als auch JES hätten an ihren aktuellen Standorten nicht mehr erweitern können. Jetzt können diese Firmen zusätzliche Arbeitsplätze für Hallein schaffen", betont Klappacher.

Die Widmungsverfahren sind abgeschlossen, die Kaufverträge unterzeichnet. Jetzt sind die Unternehmen am Zug. Zumindest vonseiten JES Elektrotechnik wurde bereits um die gewerbebehördliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines zweigeschoßigen Betriebsgebäudes (Werkstätten, Büro-, Sozial- und Lagerräume) angesucht.

Dass man sich am Standort gegen Wohnbau und für ein Gewerbegebiet entschieden hat, erklärt Klappacher so: "Wohnbau hätte dort wegen des Autobahnlärms nicht hingepasst. Es ging uns auch darum, Arbeitsplätze zu schaffen. " Bereits umgesetzt wurde an der Stelle eine Querungshilfe über die L 107.

Weil die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen groß ist, soll in dem am südlichen Rand des Areals stehenden früheren Vereinsheim eine Kinderbetreuungsstätte eingerichtet werden. Scheitern kann das Projekt noch am Geld. "Wenn es nach mir geht, kommt das. Für ein ausgeglichenes Budget ist es aber eine Herausforderung", sagt Klappacher.

Als Kompromisslösung kann er sich vorstellen, die Räumlichkeiten "zeitnah" so zu adaptieren, dass es leistbar sei und man mit einer Krabbelgruppe, einer alterserweiterten Gruppe und einer Kindergartengruppe starten könne. Einen dahingehenden Beschluss erwartet Klappacher aber erst nach der Budgeterstellung im Dezember.