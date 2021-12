In der Bergstraße fließen spannende Tröpfchen

Nach Jahrzehnten in der Gastronomie wollten Verena Loidl und Philip Langer endlich auf eigenen Beinen in einem eigenen Betrieb stehen. Verwirklicht haben sie diese Idee in der Corona-Pandemie.

Weine aus Frankreich und Spanien dominieren die Regale in der Vinothek "Coquette" in der Bergstraße. "Ich wollte in jungen Jahren ja immer weg von Salzburg und habe lange in Frankreich gelebt und gearbeitet - zuerst ohne ein Wort Französisch. Aber ich habe mich in der Provence und an der Cote d'Azur sehr wohlgefühlt", begründet Verena Loidl ihre Frankophilie. "Nach meiner Rückkehr wollte ich immer dieses spezielle Lebensgefühl, das es in Frankreichs Gastronomie an jeder Ecke gibt, auch bei uns etablieren. ...