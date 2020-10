In der Coronakrise erleiden psychisch Kranke Rückfälle

Pro Mente registriert seit dem Sommer eine deutliche Steigerung bei ihren Beratungen in der Krisenintervention. Bei Suchtkranken ist ein Anstieg von 20 Prozent zu bemerken.

Was macht die Pandemie mit unserer Psyche? Dazu gebe es Erfahrungen aus früheren Krankheitsausbrüchen, sagt Wolfgang Aichhorn, Primar der Psychiatrie in der Christian-Doppler-Klinik und Präsident von Pro Mente Salzburg. Und diese Erfahrungen sind alles andere als erbaulich. Nach der Spanischen Grippe und nach der SARS-Epidemie in Hongkong seien die Selbstmordraten deutlich angestiegen, sagt Aichhorn. "Auf so eine Situation sollte man vorbereitet sein."

Auch die Coronavirus-Pandemie bringt einen Anstieg an psychischen Problemen mit sich. Das ließe sich bereits jetzt sagen. "Menschen, die psychische Erkrankungen haben und im Lockdown weniger Möglichkeiten gehabt haben, ihre Behandlungen zu bekommen: Diese Gruppe erleidet Rückfälle." Besonders deutlich sei das bei Personen mit Suchterkrankungen zu bemerken, sagt Aichhorn. Hier gebe es einen Anstieg von gut 20 Prozent. Auch bei stationären Aufnahmen in der Doppler-Klinik sei ein deutlicher Anstieg zu merken, sagt Aichhorn.

Aufgabe von Pro Mente sei es nun, den Menschen frühzeitig Hilfe und Beratung anzubieten. Diese werde auch angenommen, sagt Josef Demitsch, Leiter der ambulanten Krisenintervention. Allerdings mit Verzögerung. "Während des Lockdowns haben wir mit einem Anstieg der telefonischen Beratungen gerechnet. Das war aber nicht der Fall. Dafür sind die Beratungen nach Mai umso stärker in Anspruch genommen worden." Normalerweise habe die Krisenintervention im Jahr 12.000 telefonische Kontakte und 2200 direkte. "Heuer werden das sicher 20 bis 30 Prozent mehr werden."

Was den Menschen derzeit besonders zu schaffen mache, sei der Wegfall persönlicher Kontakte und die schwierige wirtschaftliche Situation. Menschen mit psychischen Erkrankungen seien auch besonders von Problemen auf dem Arbeitsmarkt betroffen. Bei ihren Maßnahmen zur Integration in die Arbeitswelt merke man derzeit, dass man um 20 Prozent weniger Menschen vermitteln könne.