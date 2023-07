In der Erzdiözese Salzburg läuten mehr als 300 Glocken gegen den Hunger

Am Freitagnachmittag läuten in Salzburg sowie im Tiroler Land mehr als 300 Kirchenglocken - für fünf Minuten. Die Aktion "Glockenläuten gegen den Hunger und die Auswirkungen der Klimakrise" soll ein starkes Zeichen setzen. Mitmachen, beispielsweise mit einer Fahrradglocke, sei erlaubt, heißt es.

Am Freitag um 15 Uhr sollen österreichweit mehr als 3000 Kirchenglocken läuten. In der Erzdiözese Salzburg sind es mehr als 300 - vom Salzburger Dom bis zur kleinen Pfarrkirche im Tiroler Unterland. Mit der Aktion wollen Erzdiözese und Caritas auf den Kampf gegen die weltweite Hungersnot aufmerksam machen und Bewusstsein für die Situation von Millionen Menschen auf der Welt schaffen, die nicht genug zum Essen und Trinken haben. Übrigens, so betont die Caritas: "Mitmachen - zum Beispiel mit der Fahrradglocke - ist erlaubt!"



Der Klang einer Glocke geht nicht spurlos vorüber

Erzbischof Franz Lackner: "Wo auch immer wir uns befinden. Der Klang einer Glocke geht nie ganz spurlos an unserem Ohr und unserem Gemüt vorüber, selbst wenn wir sie nur beiläufig registrieren. Am 28. Juli laden die Glocken zum Innehalten im Gedenken an den Hunger in der Welt ein, an die vielen, die durch ihn bedroht sind."



735 Millionen Menschen leiden weltweit Hunger

Nach aktuellen Zahlen der Welternährungsorganisation (FAO) leiden etwa 735 Millionen Menschen weltweit an Hunger, damit ist knapp jeder zehnte Mensch davon betroffen. Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg: "Politische und wirtschaftliche Krisen sowie der Klimawandel verschlimmern die Situation gesamter Bevölkerungskreise weiter. Wir als Caritas strecken unsere vielen Hände aus und handeln. Damit die Menschen sich in ihrer Heimat wieder ein lebenswertes Leben aufbauen können."