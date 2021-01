In der Futterküche des Salzburger Zoos bleiben auch im Lockdown keine Wünsche offen

Der Zoo ist im Lockdown geschlossen - das gilt aber nicht für die Futterküche. 1500 tierische Zoobewohner wollen kulinarisch versorgt werden.

Vor Angelika Köppl stehen etwa 15 große Salatschüsseln. Frische Salatblätter, Gurken- sowie Karottenstücke sind bereits verteilt. Jetzt schneidet die Tierpflegerin gelbe und rote Paprika in kleine Würfel. Sie richtet gerade das Essen für die Bewohner des Gibbonhauses her. Für die Faultiere gibt es zusätzlich in Scheiben geschnittenes Obst - Bananen, Birnen und Kiwis. Die Leguane erhalten nicht nur gekochte Kartoffeln dazu, sondern auch noch eine Extraportion geriebener Roter Rübe und Karotten obendrüber. "Sie mögen es, wenn ihr Futter auch farblich ...