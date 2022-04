In der Judengasse wird täglich Ostern gefeiert

Aus der künstlerischen Veranlagung der Familie entstand in den 90ern die Idee fürs eigene Geschäft.

"Christmas in Salzburg" heißt das Geschäft in der Judengasse 11, in dem jeden Tag im Jahr Weihnachten und Ostern gefeiert wird. "Momentan liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf Ostern", weiß Alexander Herbst, Shopmitarbeiter im 300 m22 großen Geschäft in der Salzburger Altstadt. Die Idee für diesen außergewöhnlichen Laden entstand bereits vor Jahrzehnten aus der Familientradition. "Papa Peter Priess war Künstler und hat detailgetreue Gebäudezeichnungen gemacht, Oma und Opa haben ebenso gebastelt und gemalt", erinnert sich Pamela Priess, Inhaberin des Familienbetriebs, der ...