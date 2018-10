In der Krämerei werden Gäste zu Freunden

Im Topf köchelt die Krämersuppe, und auf dem Grill liegt der Speck für den berühmten "Berni Burger". Sein Namensgeber Bernhard Weissenbacher weiß, was Gäste aus nah und fern wollen. Seine Mutter hilft ihm dabei.

Hintersee zählte einst vier Kramerläden. Heute ist die "Alte Krämerei" von Bernhard Weissenbacher einzige Anlaufstelle, wenn jemand im Ort um Mitternacht noch einen Liter Milch braucht.

1998 schloss seine Mutter Anna Maria Weissenbacher nach 21 Jahren ihre Krämerei. Ihr jüngster Sohn Bernhard wagte 2015 den Neubeginn. Er arbeitete als Büro- und Einzelhandelskaufmann bei Julius Meinl in Salzburg. "Als ich in der Lehre war, war die Krämerei noch aktiv. Das Interesse war immer da", sagt der 44-Jährige. Es folgten zwölf Jahre in der Personalabteilung am Salzburger Flughafen. Danach war er fünf Jahre als Bierführer für die Stiegl-Brauerei tätig. "In der Zeit bin ich zwischen Fuschl und Strobl überall hingekommen und hab' mir von allen Wirten was abgeschaut", sagt der Vizebürgermeister.