In der Nacht auf Samstag 57 Raser in Salzburg angehalten

Die Landespolizei Salzburg hat zu Beginn des Osterwochenendes bereits 57 Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen. In Altenmarkt ist ein alkoholisierter Fahrer mit einem Firmen-Pkw von der Fahrbahn abgekommen.

In der Nacht vom Karfreitag zum Karsamstag wurden von der Landesverkehrsabteilung Salzburg Radarmessungen im Bezirk Salzburg-Land durchgeführt. Im Zuge dieser Messungen wurden 57 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Auf der Seekirchener Landesstraße L238 wurde etwa der Lenker eines Pkw aus dem Bezirk Salzburg-Land im Bereich der 80 km/h Beschränkung mit 141 km/h gemessen. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus dem gleichen Bezirk wurde mit 138 km/h angehalten. Die Lenker werden bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht. Ihnen droht ein Führerscheinentzugsverfahren und eine hohe Geldstrafe.

Alkolenker mit Firmenauto verunfallt

Am Freitagabend lenkte ein 39-jähriger Angestellter ein Firmenfahrzeug die L 252 in Altenmarkt Richtung Zauchensee. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen Holzstapel, woraufhin das Fahrzeug in einen Bach geschleudert wurde und am Dach liegen blieb. Die Verständigung der Polizei erfolgte über die Notrufzentrale des Fahrzeugherstellers. Am Unfallort eingetroffen war der Unfalllenker bereits in Sicherheit. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Schwarzach gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 1,8 Promille positiv. Es erfolgt eine Anzeigenerstattung an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde.