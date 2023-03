In der Schlosserwerkstatt wird es klassisch

Im Juli findet mit Mozarts "Così fan tutte" die erste Oper im Lungau statt. Aktuell gibt es noch Tickets.

Von Argentinien bis nach Hongkong zeigt Bariton Rafael Fingerlos aus Mariapfarr derzeit seine Klasse. Einer der vielen persönlichen Jahreshöhepunkte findet am 19. sowie am 21. und 22. Juli in seiner Heimat im Lungau statt: Rafael Fingerlos und Metallunternehmer Stefan Ritzer laden zur ersten Oper im Lungau. Auf die Bühne in der Stahlbauhalle in Steindorf wird Wolfgang Amadeus Mozarts "Così fan tutte" gebracht. Rafael Fingerlos: "Seit mich mein künstlerischer Weg auf die wichtigen europäischen Bühnen und Festivals geführt hat, war ich ...