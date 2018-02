In der Stadt Salzburg stehen Plakate auf dem Kopf

Umgedrehte V-Ständer sollen in der Stadt Salzburg heuer auf die Initiative One Billion Rising hinweisen. Die Botschaft: "Steh auf gegen Gewalt." Der Start erfolgt am Dienstag auf dem Anton-Neumayr-Platz in Salzburg.

Am "V-Day" (Valentinstag) findet weltweit die Initiative One Billion Rising statt - ein Statement gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Heuer fallen einige Plakatständer besonders auf - sie stehen auf dem Kopf. So wird der Plakatständer zum V. V wie Victory. Das Objekt soll verstören, die Botschaft "Steh auf gegen Gewalt" zum Protest aufrufen. Die grell lackierten Plakatständer stehen in der Stadt Salzburg beim Schloss Mirabell, bei den Salzburger Landeskliniken und am Residenzplatz. Die Idee der umgekehrten V-Plakatständer hat die Salzburger Agentur Wolfgang Zenz gestaltet und entwickelt.

"Jede Einzelne soll wissen: Sie hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit"

Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer: "Auch 2018 treten wir in Salzburg gemeinsam mit der ganzen Welt auf und tanzen für ein Leben von Frauen und Mädchen frei von Gewalt. Wir solidarisieren uns weltweit. Doch auch in Salzburg gibt es viel zu viele Betroffene. Jede Einzelne soll wissen: Sie hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, dafür setze ich mich ein."



Die Aktion steht heuer im Zeichen der verstorbenen Teresa Lugstein

Die Aktion One Billion Rising Salzburg beginnt am 14. Februar um 18.30 Uhr vor der Szene Salzburg am Anton-Neumayr-Platz. Sie steht heuer ganz im Zeichen des Gedenkens an Teresa Lugstein. Die Mädchenbeauftragte des Landes Salzburg ist kürzlich gestorben. Lugstein war 2013 die Initiatorin von One Billion Rising Salzburg. "500 Menschen waren damals dabei, jedes Jahr hat Teresa die Aktion mitgestaltet und immer mitgetanzt. Wir führen ihr Engagement weiter. Jede Person hat das Recht auf ein Leben frei von Gewalt - gleich welcher Herkunft, Religion, Kultur, egal wie alt oder welcher sexuellen Orientierung, ob mit oder ohne Behinderung", sagt Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg.





(SN)