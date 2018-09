"In der Steinzeit gab es Flucht, jetzt gibt es das Ausdauertraining"

Ortrud Gräf ist leitende Arbeitsmedizinerin beim AMD Salzburg. Sie erklärt, warum Bewegung im Arbeitsalltag unerlässlich ist.



Ein Physiotherapeut hat mir einmal gesagt, wir Menschen würden in Büroräumen, sitzend vor Computern, nicht artgerecht gehalten. Stimmen Sie zu? Ortrud Gräf: Ja. Sitzen ist eine enorme Belastung für die Bandscheiben. Schlecht sitzen ist fast so schlecht wie schlecht heben. In Bewegung zu sein ist nicht nur für den Bewegungsapparat wichtig, sondern auch für die inneren Organe. Am Arbeitsplatz leiden nicht nur Augen und Wirbelsäule. Auch die Organe sind belastet, weil sie schlecht durchblutet sind.