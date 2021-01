In der Sternschnuppennacht kam Clara an der Tauernautobahn zur Welt

Rotkreuzsanitäter und Notarztteam wurden in einer außergewöhnlichen Nacht an der Tauernautobahn bei Eben zu Geburtshelfern. Die junge Mutter und das Baby sind wohlauf.

"Alle sind gesund, alles ist gut gegangen, vor allem schnell", sagt die glückliche Mutter Carina Mooslechner aus Flachau. In den frühen Morgenstunden des 14. Dezember ist ihr zweites Kind, ein Mädchen, das auf den Namen Clara getauft wurde, unter ungewöhnlichen Bedingungen zur Welt gekommen. In dieser Nacht registrierten Astronomen ein Maximum an Sternschnuppen, den sogenannten Geminiden. Bis zu 150 Sternschnuppen wurden pro Stunde über Europa registriert.

Von diesem Himmelsereignis hat die junge Flachauer Familie nichts mitbekommen, vielmehr hieß ...