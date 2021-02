In die Fastenzeit mit einem "Aschekreuz to go" starten

Passanten können sich am Mittwoch an zwei Standorten in der Salzburger Altstadt das Aschekreuz auflegen lassen.

Am Mittwoch harren Dorothee Büürma, Pastorin der Evangelisch-methodistischen Kirche in Salzburg, und Dominik Elmer vom Infopoint Kirchen in den Salzburger Straßen aus. Ihre Mission: den Passanten auf der Straße trotz des hektischen Alltags einen kurzen Moment bieten, um bewusst in die Fastenzeit starten zu können.



Gemeinsam mit einigen Ordensleuten und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen Büürma und Elmer bis 17 Uhr vor dem Pfarramt St. Andrä am Mirabellplatz und in der Franziskanergasse. Gerüstet mit Asche der Palmbuschen des vergangenen Jahres und FFP2-Maske legen sie das "Aschekreuz to go" auf - in Stille und mit viel Abstand. "Der Zuspruch ist sehr groß", sagt Elmer über die ökumenisch angelegte Aktion. Denn: Wer es am Aschermittwoch nicht in einen Gottesdienst schaffe, habe so die Möglichkeit, trotzdem mit einem persönlichen Ritual in die 40 Tage der Fastenzeit zu starten.

Bewusster leben statt verzichten

"Weil wir seit Beginn der Pandemie auf vieles verzichten müssen, wollen wir die Menschen in dieser Fastenzeit weniger dazu ermutigen, noch mehr zu verzichten, sondern bewusster zu leben", sagt Dominik Elmer. Zudem gibt es für all jene, die sich das "Aschekreuz to go" holen, eine Lungauer Fastenbreze, solang der Vorrat reicht.

Heute Abend feiert Erzbischof Lackner um 19 Uhr die Aschermittwoch-Liturgie im Salzburger Dom.



Quelle: SN