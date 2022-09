In Eben findet wieder die beliebte Trachtenbörse statt

Nach drei Jahren Pause veranstalten die Trachtenfrauen am kommenden Wochenende wieder eine Börse in Eben. Die Veranstaltung wird weit über den Pongau hinaus geschätzt.

"Bei unserer letzten Trachtenbörse vor drei Jahren hatten wir ein enormes Angebot unterschiedlichster Trachtenstücke", erzählt Cäzilia Althuber, die mit den Ebener Trachtenfrauen und anderen freiwilligen Helferinnen aus der näheren Umgebung heuer wieder eine Trachtenbörse veranstaltet:

"Ob Dirndlkleider, Dirndlblusen, Lederhosen, Hemden, Janker, Kindertrachtenteile, Überröcke, Stutzen, Schmuck oder Hüte, insgesamt hatten wir über 5500 Einzelteile, die angeliefert wurden."

Am Freitag, 30. September, von 10 bis 18 Uhr kann man die schönsten Stücke wieder bei der Volksschule in Eben vorbeibringen: "Sie dürfen nur nicht schmutzig oder kaputt sein", ist es der Trachtenobfrau wichtig anzumerken, "wir legen auch Wert darauf, dass wir keine Landhausmode annehmen."



Schmankerl suchen neue Besitzerinnen

Die angelieferten Trachten- Schätze werden alle genau registriert und nicht verkaufte Stücke können am 2. Oktober am Nachmittag wieder abgeholt werden. Bei den vergangenen Börsen gab es durchaus auch wertvolle Stücke zu erstehen: "Manche wollen einfach ihre Sachen in guten Händen wissen."

Zur Trachtenbörse selbst, die am Samstag, 1. Oktober, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 14 Uhr im Turnsaal der Volksschule stattfindet, kommen normalerweise viele Besucherinnen und Besucher: "Wir veranstalten nicht jedes Jahr eine Trachtenbörse. Unsere Besucherinnen und Besucher kommen nicht nur aus dem Bezirk, sondern weit vom bayerischen Raum oder von Liezen oder Salzkammergut her", erzählt sie.

Althuber weiß als stellvertretende Obfrau der Salzburger Heimatvereine, dass auch nach geografischen Schwerpunkten organisiert wird. "Es ist immer wieder schön, wenn manche Schmankerl glückliche neue Besitzerinnen finden. Manche junge Menschen kaufen sich hier auch ihr erstes Trachtenstück."