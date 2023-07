In Flachgauer Gemeinden drohen Staus rund um Baustellen

Für die Sanierung der Fahrbahn wird die Ortsdurchfahrt von Lamprechtshausen im Bereich Stadlerkurve von 11. bis 22. Juli gesperrt. Im Zentrum von Eugendorf ist für die letzten beiden Wochenenden im Juli ebenfalls eine Fahrbahnsanierung geplant, die Verkehrsführung erfolgt dabei statt auf vier nur auf zwei Fahrstreifen.

Im nördlichen Flachgau wird bald eine Baustelle an einer Schlüsselstelle für Behinderungen sorgen. Im Ortskern von Lamprechtshausen führt die Firma Porr im Auftrag der Gemeinde und der Landesstraßenverwaltung Sanierungs- und Kanalbauarbeiten an der B156 durch.

Vom 11. bis voraussichtlich 22. Juli ist der Bereich Stadlerberg total gesperrt. Der Schwerverkehr wird großräumig über Weitwörth, Nußdorf und Dorfbeuern umgeleitet. Lkw-Verkehr über den Kreisverkehr von und nach Bürmoos wird nicht eingeschränkt. Pkw können innerörtlich vorbeifahren.

In Eugendorf wird an den Wochenenden vom 21. Juli (22 Uhr) bis 24. Juli (5 Uhr) sowie 28. Juli (22 Uhr) bis 31.Juli (5 Uhr) die B1, Wiener Straße, zwischen den Kreisverkehren Kirchenstraße und Höller saniert. Statt vier sind in diesem Zeitraum nur zwei Fahrstreifen befahrbar. Die Landesstraßenverwaltung empfiehlt zur Eindämmung von Verkehrsbehinderungen die Nutzung lokal eingerichteter Umleitungen und großräumige Umfahrungen über die Thalgauer beziehungsweise Henndorfer Landesstraße und die A1 Westautobahn (Anschlussstelle Thalgau).

Gestartet sind bereits die Arbeiten zur Verbreiterung der Fischachbrücke an der vielbefahrenen Obertrumer Landesstraße, sie dauern bis Dezember 2023. Während der Bauphase wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen geführt und wechselweise per Ampelregelung angehalten. Auch der von der Salzburger Straße in die Obertrumer Landesstraße kommende Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.