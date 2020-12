In Flachgauer Kartonagenfabrik Feuerwehrskörper gezündet: Teilbedingte Haft für 29-Jährigen

"Es war ein blöder Streich. Ich war betrunken und wollte die Leute nur erschrecken. Und wirklich niemandem schaden." - So rechtfertigte sich Mittwoch vor einem Salzburger Schöffengericht ein 29-jähriger Arbeiter, der in einer Julinacht auf dem Gelände einer Flachgauer Kartonagenfirma einen Feuerwerkskörper gezündet und in ein Lüftungsgitter der Produktionshalle geworfen hatte. In der Halle hatten etliche Beschäftigte Nachtschicht.

SN/apa Symbolbild.