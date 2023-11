In der Freizeit fehlt für junge Kicker in Seekirchen oft der Platz

"Der restliche Platz vor den Containern ist jetzt komplett abgezäunt", schildert Anrainer Alex Moling. Der achtjährige Emil und seine Spielkameraden haben deshalb einen Wunsch: "Es wäre gut, wenn die Container wieder wegkämen." Sie könnten zwar auch den daneben liegenden Fußballplatz benützen, der sei aber oft besetzt und der von der Gemeinde angebotene Spielplatz beim SOS-Kinderdorf in Aug sei einfach zu weit weg. "Die Kinder kicken oft nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde, da zahlt sich der Weg nicht aus", so Alex Moling. Für Katharina Jäckel ist das ebenfalls keine Alternative. "Man kann die Kinder ja nicht immer mit dem Auto hinfahren. Mit acht, neun Jahren möchte man sie außerdem lieber in der Nähe wissen." Aus lediglich drei Häusern an der Fischach seien es schon zehn bis 15 Kinder, die einen geeigneten Spielplatz in der Nähe benötigen würden.

Strandbad und Spielplatz Wiesenstraße als Alternative

Die in Seekirchen für Sport zuständige 1. Vizebürgermeisterin Judith Simmerstatter (LeSe) weiß um die Verhältnisse. "Die Container auf dem Hartplatz werden vermutlich noch eineinhalb Jahre stehen bleiben, solange die Mittelschule umgebaut wird", so Simmerstatter. Der Fußballplatz daneben könne zwar genutzt werden, sei aber häufig vom Landesausbildungszentrum für Fußball und vom Faustballverein belegt. Eine Alternative wären das Strandbad oder der Spielplatz an der Wiesenstraße, auch beim Rupertispielplatz gebe es zumindest kleine Freiflächen. "Wir hoffen, dass wir noch weitere Flächen im Zentrum bereitstellen können, aber sie sind sehr rar. Und private Grundbesitzer stellen ihre Flächen meist nur ungern fürs Fußballspielen zur Verfügung", sagt Simmerstatter. Der Vizebürgermeisterin ist bewusst, dass sich mit dem großen Zuzug in Seekirchen auch der Bedarf an Freiflächen erhöht. Simmerstatter: "Die brauchen wir auch im neuen Stadtquartier." Eine schnelle Lösung könne sie den Kindern an der Fischach nicht anbieten, aber sie sei jederzeit für ein Gespräch bereit: "Manchmal findet man im Miteinander doch eine Lösung."