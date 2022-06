In fünfter Generation wird bei Woerle in Henndorf vieles nachhaltiger

Eine 5000 m22 große neue Käserei, ein neues Produktdesign und Verpackung aus Recyclingmaterial: Beim Familienunternehmen Woerle ist vieles neu.

Der Brand des 2019 in Betrieb genommenen Hochregallagers im Vorjahr und die Pandemie hat das Großprojekt nur ein wenig verzögert: Seit Dezember ist die neue Naturkäserei in Betrieb - mit größerer Kapazität und mehr Energieeffizienz. Gleichzeitig wurde das Design der Produkte überarbeitet. Die Verpackungen bestehen zunehmend aus recyceltem Material.

Auf Nachhaltigkeit setzt Gerrit Woerle, der das Familienunternehmen in fünfter Generation führt, nicht nur in der Käserei. Auch in der Zusammenarbeit mit den Bauern wird auf die Ökobilanz geschaut. ...