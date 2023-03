In Goldegg sind die "Gelbwesten" im Einsatz für Frösche und Kröten

Viele tote Amphibien meldeten die Anrainer des Goldegger Sees. Das Land reagierte und errichtete eine betreute "Wanderstrecke". Freiwillige helfen mit.

Mit großen Augen bestaunen die Kinder die Erdkröte in der Hand von Johannes Reitsamer. Der erklärt: "Ein Grasfrosch wäre schon davongehüpft, Kröten gehen es gemütlicher an."

Reitsamer arbeitet in der Naturschutzabteilung des Landes. Er und Kollegin Maria Jerabek bringen am Freitagmorgen gemeinsam mit den Kindern des örtlichen Waldkindergartens 161 Erdkröten sicher in den Goldegger See. Alle Froschklauber sind in gelbe Warnwesten gekleidet, denn der Verkehr an der Uferstraße ist beträchtlich. "Man kann sagen, dass die Tiere, die wir ...