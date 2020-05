Manche trafen einander an der Grenze zum Kaffee oder zeigten die Enkel her. Der in Berchtesgaden lebende Halleiner Instrumentenbauer Toni Lienbacher nahm Aufträge von Musikern entgegen.

"Mauserlstad ist es geworden", findet der Instrumentenbauer Toni Lienbacher. Der 59-Jährige ist am Dürrnberg in Hallein aufgewachsen. Sein Haus, sein Musikgeschäft und seine Werkstatt befinden sich allerdings auf der "falschen" Seite der Grenze, nämlich in Berchtesgaden. Was in den vergangenen ...