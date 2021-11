In Henndorf experimentieren kleine Spürnasen

Es ist nie zu früh, Kinder für Naturwissenschaften zu begeistern. Im Kindergarten Henndorf wird das jetzt durch die neue "Spürnasenecke" von Woerle möglich.

Im Kindergarten Henndorf sind ab sofort kleine Forscher am Werk. Sie erleben mit Begeisterung, wie viel Spannendes man beim Experimentieren entdecken kann. Möglich macht das die "Spürnasenecke", die kürzlich von der Käserei Woerle offiziell übergeben wurde. Mit der Unterstützung des Bildungsprojekts will man in der Henndorfer Privatkäserei nachhaltiges Denken bereits im Kindesalter fördern.

"Nachhaltiges Wirtschaften und Verantwortung in der Region zu übernehmen, zählen seit Generationen zu unseren zentralen Anliegen. Daher beginnen wir bereits bei den Kleinsten mit der ...