In Italien als vermisst gemeldetes Duo sitzt in Salzburg in U-Haft

Im Dunstkreis der Revolverschüssen auf einen Serben im Lechner-Park vom 14. August - ein 31-jähriger Italiener wurde deshalb wegen Verdachts auf Mordversuch festgenommen - wurde nun ein kurioses Detail bekannt.

Wie berichtet waren kurz nach der Bluttat neben dem 31-jährigen Revolverschützen noch drei weitere Italiener wegen Verdachts des Drogenhandels in U-Haft gewandert. Nun stellte sich heraus, dass zwei von ihnen (22 und 23) von ihren Familien in Süditalien bei den Carabinieri als vermisst gemeldet worden waren. Das Duo hatte nämlich seit 14. August keine Nachricht mehr von sich gegeben. Die beiden hatten ihren Angehörigen gesagt, sie wollten nach Deutschland fahren, um dort als Köche zu arbeiten. Über die italienische Botschaft in Wien erhielten die Familien nun die Mitteilung, dass sie sich in der Justizanstalt Puch-Urstein befinden - wegen Kokainhandels.

