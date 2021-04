In Kaprun wird die Erstkommunion heuer in der Sporthalle gefeiert

Je nach Voraussetzungen regeln die Pfarren Firmung und Erstkommunion unterschiedlich. Auch in der Vorbereitung ist Kreativität gefragt.

Erstkommunion in der Sporthalle? Was hier doch recht speziell klingt, ist für den Seelsorger Norbert Ronacher kein Grund zur Aufregung. Kein Wunder, schon seit Vor-Corona-Zeiten werden dort, wo sonst Bewegungseinheiten auf dem Programm stehen, im Zwei-Jahres-Rhythmus die jungen Kapruner Katholiken gefirmt. Der Pfarramtsleiter sagt, dass das "Kircherl" in Kaprun einfach zu klein für so große Festlichkeiten sei.

Heuer werden also beide Feierlichkeiten in der Sporthalle zelebriert. Eigentlich sogar drei, denn die Firmung am 5. Juni wird angesichts der ...