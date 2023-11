In Krippen steckt viel Arbeit

Der Seehamer Krippenbauverein feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Die Kurse von Obmann Johann Gangl ziehen Interessierte aus nah und fern an.

Es ist erstaunlich, aus welchem Umkreis die Krippenbaufans nach Seeham anreisen: Josef Hierner zum Beispiel kommt aus Mondsee und zwei Kursteilnehmerinnen nehmen zwei Mal wöchentlich die 50 Kilometer lange Strecke von Ried auf sich, um bei Johann Gangl im Krippenbaukurs zu lernen.

"In so einer Krippe stecken etwa 60 bis 80 Arbeitsstunden und viel Herzblut", sagt der Vereinsobmann. Um in der Herbstzeit seine Kurse betreuen zu können, hat sich Gangl sogar ein internationales Treffen in Sevilla entgehen lassen. Seine eigenen Vorbereitungen beginnen schon im Sommer auf der Alm, wo er Wurzeln, Moose, Minibäumchen, Rinde und Altholz sammelt. Für Schwemmholz gebe es einen guten Platz bei Oberndorf an der Salzach, verrät er.

Ein besonderes Highlight ist heuer die Präsentation der im Vorjahr renovierten Salzburger Landeskrippe von Bernhard Prähauser vor dem Gemeindeamt in Seeham. Im Schmiedbauerstadl werden bei der Krippenausstellung am 25. und 26. November selbst gebaute Krippen der Jahre 2020 bis 2023 zu sehen sein. Musikalisch wird die Ausstellung vom Klarinettenensemble der Musikkapelle Seeham umrahmt.

Krippenausstellung Schmiedbauerstadl: Samstag, 25. November, 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 26. November, 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.