In Krisen kühlen Kopf bewahren: Euregio-Safety-Tour kommt in den Lungau

Der Zivilschutzverband kommt mit seiner Euregio Safety Tour wieder in die Bezirke. Der neue Chef will über die Kinder als Multiplikatoren auch die Erwachsenen erreichen und für den Ernstfall rüsten.

Ukraine-Krieg, Gas-Krise, Blackout: Die jüngsten Entwicklungen sensibilisieren die Gesellschaft für Krisen. Dem Zivilschutzverband geht es darum, möglichst unaufgeregt zu informieren. Funktioniert die Wasserversorgung bei einem Blackout noch? Wie sorge ich vor? Braucht es für den Fall des Falles ein eigenes Radio?

Seit Anfang Dezember hat der in der Salzburger Karolingerstraße ansässige Zivilschutzverband mit Winfried Kunrath (kleines Bild) einen neuen Kopf. Der neue Geschäftsführer will seine Themen stärker in die Öffentlichkeit bringen und sich mit den Einsatzorganisationen weiter vernetzen. Beruflich kommt der Koppler aus der Wasserwirtschaft des Landes, wo er als Teil seines Jobs auch den Dachverband für Salzburgs Wasserversorger mit 380 Mitgliedern leitete.

Kunrath, er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern, war zeit seines Berufslebens zudem in der Jugendarbeit aktiv. 18 Jahre war er Landesleiter bei der Österreichischen Naturschutzjugend. Zu dieser Leidenschaft passt nun die Euregio Safety Tour 2023 des Zivilschutzverbandes, bei der sich landesweit und selbst über die bayerischen Grenzen hinaus rund 4000 Volksschüler beteiligen. Die Veranstaltung gibt es seit über 20 Jahren, allerdings fand sie während der Corona-Pandemie nur in abgespeckter Version statt. Worum geht's? "Wir verbinden mit Spiel und Spaß wichtige Botschaften zum Thema Sicherheit", erklärt Kunrath.

Die Kinder lernen dabei in spielerischer Weise, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen und mit ihnen umzugehen. Bis Mitte Juni finden nun landauf, landab Bezirks- und Regionalfinale statt. Bei den Bewerben geht es einerseits um Geschicklichkeitsübungen (wie Löschbewerb oder sicheres Radfahren), andererseits wird bei einer Schnellraterunde oder dem Gefahrenstoff-Puzzle auch Wissen abgefragt. Das Rahmenprogramm bestreiten die großen Einsatzorganisationen mit, was es für die Kinder abenteuerlich macht.

Wer auf den vorderen zwei Plätzen landet, darf zum Landesfinale Salzburg/Bayern fahren (13. Juni in der Schwarzenbergkaserne in Wals). Der Landessieger fährt zum Bundesfinale. Ziel des Zivilschutzverbandes ist es, über die Kinder als Multiplikatoren auch die Erwachsenen zu erreichen. Zu den Fragen vom Beginn: Ja, die Wasserversorgung funktioniert bei einem Blackout weiter, sogar in der Stadt Salzburg. Wer kein Radio hat, setzt sich ins Auto, die Batterie läuft noch. Und alles andere findet sich in der neulich erschienenen Broschüre "Auf den Ernstfall vorbereitet sein".