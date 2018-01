In Leogang liegt Europas schönstes Wellnesshotel

Das Reisemagazin "GEO Saison" hat das Naturhotel Forsthofgut in Leogang zum schönsten Wellnesshotel Europas gekürt. Die Jury aus 29 internationalen Experten lobte besonders den 3800 Quadratmeter großen waldSPA. Erwähnt wurden auch der Biobadesee, der hauseigene kleine Bauernhof für Kinder sowie die "Grüne Haube"-Naturküche. Ausgezeichnet wurden "Die 100 schönsten Hotels in Europa 2018" in zehn verschiedenen Kategorien. Der Forstguthof belegte dabei in der Kategorie Wellnesshotels den ersten Platz.

(SN)