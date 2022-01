In Leogang wurde ein verirrter Skifahrer unter Lawinengefahr gesucht und gefunden

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Samstagnachmittag einem 59-jährigen Pkw-Lenker auf der B 311 in Saalfelden zum Verhängnis. Die Feuerwehr Saalfelden war mit 14 Mann im Einsatz.

Chronik

Tödliche Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Urlauber aus Dänemark bei einem Skiunfall in Zell am See erlitten. Binnen weniger Tage kamen damit zwei Skifahrer in Salzburg ums Leben.