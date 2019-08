In Oberndorf ertönt eine neue Sirene

Die Bevölkerung in der Flachgauer Gemeinde wird künftig noch besser vor Hochwasser gewarnt.

Am Samstag um 12.00 Uhr ertönt die neue Sirene am Dach des Feuerwehrhauses in Oberndorf zum ersten Mal. Bis jetzt alarmierten im Gemeindegebiet drei Sirenen, eine auf der Stadtpfarrkirche, eine auf der Diskothek Mairoll und eine im Stadtteil Ziegelhaiden, die Bevölkerung im Einsatz- und Katastrophenfall. Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Pitter: "Der neue Sirenenstandort am Feuerwehrhausdach ist notwendig, um auch die Bewohner im Stille-Nacht-Bezirk im Falle eines Katastrophenfalles bestmöglich warnen zu können. Zudem ist die neue Sirene mittels Notstrom versorgt, um auch bei einem totalen Stromausfall die Bevölkerung alarmieren zu können."

Bürgermeister Georg Djundja: "Gerade der Stille-Nacht-Bezirk direkt neben der Salzach ist in Oberndorf besonders hochwassergefährdet. Durch die neue Sirene auf der Feuerwehrzeugstätte können wir gerade in dieser gefährdeten Hochwasserzone besser hörbar den Zivilschutzalarm auslösen. Der bestmögliche Schutz und die Sicherheit im Katastrophenfall hat für uns oberste Priorität. Die Alarmierung der Bevölkerung ist dabei ein wichtiger Bestandteil."

Quelle: SN