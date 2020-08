In Öl getränkte Tücher lösten Kellerbrand in Bischofshofen aus: Mehrparteienhaus evakuiert

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Herausforderung sei vor allem gewesen, den Brandherd ausfindig zu machen, wie Feuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind schilderte.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte Wetteskind zufolge den Brand in einem Wohnhaus mit zehn Parteien in der Eglmoosgasse in Bischofshofen entdeckt und bei ihren Nachbarn Sturm geläutet. Um kurz vor fünf Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen via Sirene alarmiert. Es sei zu einer starken Verrauchung im Keller wie im Erdgeschoss gekommen, sagte Kommandant Wetteskind. "Die Herausforderung war, die Brandursache zu finden." Drei Atemschutztrupps untersuchten das Kellerabteil und wurden fündig: Nasse und in Öl getränkte Fetzen seien für den Brandherd verantwortlich. "Eine Wohnung im Gebäude wird derzeit saniert, dabei wurde ein Boden neu eingelassen. Die dafür verwendeten Tücher wurden gesammelt am Boden im Eck eines Kellerabteils gelagert. Diese haben sich durch chemische Reaktionen selbst entzündet", erläutert der Kommandant. Etwa 20 bis 25 Personen mussten aus dem Gebäude gerettet werden, verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen war mit sechs Fahrzeugen und 32 Mann im Einsatz. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, nach einer Durchlüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Das Ausmaß der Brandschäden sei gering, sagte Wetteskind.

Quelle: SN