In Parkhaus mit Schreckschusswaffen geschossen

Eine Zivilstreife wurde auf die Schüsse aufmerksam.

Laut Polizeiaussendung fiel einer Zivilstreife im Bereich Zell am See - Kaprun ein verdächtiges Fahrzeug in einem Parkhaus auf. Dem Bericht nach flüchtete der Lenker als er die Zivilstreife sah, eine Person blieb aber zurück. Wenig später kehrte der Lenker laut Polizei jedoch zurück. "Im Zuge der anschließenden Kontrolle der Personen konnte festgestellt werden, dass die Personen zuvor mit Schreckschusswaffen auf diverse Gegenstände geschossen hatten", heißt es weiter in einer Aussendung. Die Schreckschusswaffen wurden demnach sichergestellt. Außerdem wurde ein Feuerlöscher entleert. Die Personen wurden angezeigt.