In Pongauer Kirche gewütet und etliche Diebstähle verübt: Tscheche in Salzburg verurteilt

Ein in seiner Heimat schon vielfach vorbestrafter Tscheche musste am Donnerstag am Landesgericht wegen etlichen Diebstählen und eines Einbruchs in eine Wohnstätte sowie wegen mehreren Sachbeschädigungen vor Strafrichter Peter Egger Platz nehmen.

BILD: SN/ALSWART - FOTOLIA Symbolbild.