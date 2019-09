Julia W., 28-jährige Grafikerin aus dem Flachgau, ist seit Ende Juni an der Algarve verschwunden. Ein Zeuge will sie im August nahe eines Algarve- Yachthafens in Begleitung mehrerer Männer gesehen haben.

SN/facebook/helpfindingjulia Nach Julia wird über eine eigene Facebook-Seite (helpfindingjulia) fieberhaft gesucht.