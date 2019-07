In Puch quietschten die Motorradreifen

Wie jedes Jahr trafen sich auch heuer wieder die Motorradfreunde der Marke Puch. Wo? Natürlich in Puch!

Die Fangemeinde ist mittlerweile bedeutend gewachsen. Beim 17. Puch-Treffen, das vergangenen Sonntag beim Gasthof Kirchenwirt stattfand, waren um die 100 Teilnehmer aus ganz Österreich dabei.

Kirchenwirts-Chef Christian Rettenbacher und sein Cousin Thomas Wintersteller hatten das Pucher Motorradtreffen im Jahr 2002 gegründet. "Das Ganze hat sich aus einer Laune heraus ergeben, und seither ist das jährliche Treffen ein geselliger Fixpunkt", so Rettenbacher, der schwitzend die Biertische für den Frühschoppen aufstellte. Währenddessen konnten die Besucher die vielen verschiedenen Maschinen bestaunen, das älteste Modell mit Baujahr 1952, bevor die Fangemeinde in Richtung Gaisberg, Wiestalstausee und über Hallein wieder retour zum Kirchenwirt fuhr.

Was ist das Besondere an einer Puch? "Es ist ein österreichisches Erzeugnis, es ist auch das Auto des kleinen Mannes, und jedes Modell ist eine Rarität", so Wintersteller, der selbst mehrere Puch-Motorräder besitzt.

Auch Robert Hauer aus Melk war extra angereist: "Ich komme gerade von einem Puch-Treffen aus der Schweiz. Da ich bereits vier Mal hier war, wollte ich wieder in das schöne Puch kommen", so Hauer.

Übrigens: Der Name hat nichts mit der Gemeinde Puch zu tun, sondern stammt von Johann Puch, der die Firma 1899 gründete. Die Produktion wurde 1987 eingestellt.