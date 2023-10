In Radstadt herrscht Aufbruchstimmung

Nach "einer Zeit des Stillstandes" stehen in Radstadt für die kommenden Monate einige große Projekte - vom Sportzentrum bis zum Kindergarten - auf der Agenda.

Vor wenigen Wochen übernahm Katharina Prommegger (ÖVP) das Bürgermeister-Szepter von Christian Pewny (FPÖ). "Es kommt wieder Bewegung in die Stadt und einige Projekte stehen in den nächsten Monaten auf der Agenda", hebt die erste Bürgermeisterin Radstadts hervor.

Großes Thema in der 5000-Seelen-Gemeinde an der Enns ist das Sportzentrum. "Geplant ist ein Start im kommenden Jahr. Vor Herbst 2024 wird es aber wohl nichts mit einem Baustart - wir befinden uns nämlich gerade noch in der Planung für die Finanzierung des Projekts, das sich aufgrund einer mangelhaften Kommunikation nun doch ein wenig verzögert hat. Die Pläne haben sich aber nicht verändert und sollen auch so umgesetzt werden", erklärt die Radstädter Ortschefin, die bekräftigt, dass die Minigolf-Anlage auch im neuen Sportzentrum einen Platz findet und nicht entfernt wird.

Doch nicht nur im Sport kommt Bewegung in die Vorhaben der ältesten Stadt des Pongaus. Auch die Kinderbetreuungsangebote werden in den nächsten Monaten ausgebaut. "Der Baubeginn für den Neubau des Kindergartens ist für das Frühjahr 2024 angesetzt. Im Laufe der Bauarbeiten, die sich bis September 2025 ziehen werden, entsteht ein Platz für acht betreute Gruppen. Weil aber schon jetzt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen riesig ist, mieteten wir das Postgebäude an und konnten dort ein kleines Angebot schaffen, doch um diese Räumlichkeiten voll auszunutzen, brauchen wir noch Pädagogen. Und die Suche nach Betreuungspersonal gestaltet sich weiterhin als herausfordernd", erklärt Prommegger.

Seit Corona blickt man im Ennspongau in einer weiteren Betreuungssparte auf einige Hürden. Die Schließung des Tageszentrums in Radstadt brachte einen Mangel an Tagesbetreuungsplätzen im Ennspongau mit sich. "Hier wollen wir nachbessern", hebt die Bürgermeisterin hervor. "Bis Ende 2024 wollen wir dieses Thema gelöst haben. Die Räumlichkeiten besten nach wie vor. Ob wir das Tageszentrum selbst betreuuen oder eine externe Betreibe sich darum kümmern, darüber verhandeln wir derzeit", schließt Prommegger ab.