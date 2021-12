In Ruhe die Zeit für einen Mozart-Besuch nützen

Wenn es wieder möglich ist, sollten Salzburger/-innen das Geburtshaus des größten Sohnes ihrer Stadt einmal richtig in Augenschein zu nehmen.

Eines der Highlights im Museum in Mozarts-Geburtshaus ist eine vollständig eingerichtete Wohnung mit Originalmöbeln aus der Zeit, als Wolfgang Amadeus in Salzburg lebte und stellt ein gut erhaltenes Zeitgeschichte-Dokument dar. "Die Möbel stammen von der Familie Hagenauer, die in diesem Haus lebte", berichtet Eva-Maria Unterweger, Historikerin der Stiftung Mozarteum. "Die Familie Mozart hat für die damalige Zeit sehr schön gewohnt. Es war hell und freundlich, mit einer schönen Aussicht auf den heutigen Hagenauer-Platz, der damals Löchl-Platz hieß", erzählt sie.

...