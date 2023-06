In Salzburg erfolgreicher Dieb mit dem Plakat-Trick wurde jetzt in Berlin gefasst

Mit einer kuriosen Masche hatte ein vorerst unbekannter Trickdieb am 30. Mai in zwei Geschäftslokalen in der Stadt Salzburg und im Flachgau Beute gemacht: Bei einem Kunsthändler in der Mozartstadt hielt er plötzlich ein großes weißes Plakat hoch, verdeckte damit dessen Arbeitsplatz und stahl so einen teure Uhr. Und auch bei einer Bäckerei in Lamprechtshausen ging der Täter ähnlich vor - er hob plötzlich das Plakat hoch, sprach zudem unverständliche Sätze und schlich sich an der Verkäuferin vorbei ins Büro, wo er Bargeld erbeutete.

Wie die Salzburger Polizei nun am Dienstag berichtete, flog der Plakat-Trickdieb inzwischen auf. Bereits am 7. Juni wurde er bei einem weiteren, gleichgelagerten Diebstahlsversuch in einem Juweliergeschäft in Berlin festgenommen - beim Täter handelt es sich demnach um einen 28-jährigen Rumänen.

Deutsche Justizbehörden stellten keinen U-Haftantrag

Laut Salzburger Polizeiaussendung war dem Berliner Juwelier die "Plakat-Tat" von Ende Mai in der Stadt Salzburg bereits bekannt - er alarmierte die Polizei, die den Rumänen festnahm. Weil es in diesem Fall jedoch beim Versuch geblieben war, wurde der 28-Jährige von den deutschen Justizbehörden nicht in U-Haft genommen.

Im übrigen soll der Rumäne vor seiner Festnahme noch weitere Taten mit dem Plakat-Trick verübt haben - nämlich in einer Flachgauer Trafik und bei zwei Juwelieren in Bayern; bei einem der bayerischen Juwelier hatte er demnach auch Erfolg und stahl eine Luxusuhr.