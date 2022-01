In Salzburg fehlen Freiwillige für die Haussammlung

40 Prozent der Spenden aus der Haussammlung der Caritas fließen ins Pfarrbudget für Menschen in Not. Doch Ehrenamtliche zu finden ist schwierig.

Junge Familien oder Alleinerziehende, die gegen Monatsende kein Geld mehr auf dem Konto haben, Menschen, die ihre Stromrechnung nicht bezahlen können oder aufgrund eines Schicksalsschlags in finanzielle Not geraten sind, oder Betagte, die sich nicht einmal die Rezeptgebühr leisten können. Um in der Pfarre St. Paul in Salzburg-Maxglan sozial Schwache unterstützen zu können, wird sich Pfarrgemeinderatsobfrau Siegrid Schmidt auch heuer im März auf den Weg machen und Menschen bei der Caritas-Haussammlung um eine Spende bitten. Seit 30 Jahren stellt sie ...