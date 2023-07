In Salzburg gab es heuer bis 9. Juli bereits 20 Verkehrstote - mehr als im gesamten Vorjahr

Die Zahl ist ernüchternd: Heuer sind laut Statistik des Innenministeriums bis einschließlich 9. Juli auf Salzburgs (öffentlichen) Straßen bereits 20 Menschen ums Leben gekommen. Zum Vergleich: Bis zum 9. Juli 2022 waren es zehn Verkehrstote, im gesamten Vorjahr waren es dann 19.

Höchst bemerkenswert ist, dass sich die Zahl der Verkehrstoten in Salzburg völlig konträr zur Statistik für ganz Österreich entwickelt (hat): Insgesamt wurden bundesweit heuer bis 9. Juli 191 Menschen auf den öffentlichen Straßen getötet - 2022 waren es im selben Zeitraum exakt 201. In den meisten Bundesländern ging heuer im ersten Halbjahr die Zahl der Toten (großteils) deutlich zurück - etwa in Niederösterreich von 58 (bis zum 9. Juli 2022) auf 46, in der Steiermark von 39 auf 30 oder in Oberösterreich von 40 auf 37.

Der Salzburger "Ausreißer" nach oben lässt sich faktenbasiert nicht erklären. Ganz allgemein hält der Salzburger Kfz-technische Unfallgutachter Gerhard Kronreif fest, dass "Unachtsamkeit sowie überhöhte Geschwindigkeit klar die Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle sind. Zu 54 Prozent waren zuletzt Aufmerksamkeitsfehler bzw. Unachtsamkeit die Unfallursache, zu 23 Prozent zu schnelles Fahren."