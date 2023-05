In Salzburg gefasster, mordverdächtiger Serbe ausgeliefert

43-Jähriger soll in seiner Heimat einen Bekannten auf extrem brutale Weise erstochen haben.

Cobra-Beamte hatten am 1. Februar in einem Beherbergungsbetrieb in der Stadt Salzburg einen 43-jährigen Serben festgenommen, der am 24. Jänner in seiner Heimat einen Bekannten mit mehr als 20 Messerstichen ermordet haben soll.

Nach dem mutmaßlichen Mörder war mittels Internationalem Haftbefehl, ausgestellt von einem Gericht im serbischen Novi Sad, gefahndet worden. Laut Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, wurde der Mordverdächtige inzwischen von der Justizanstalt Salzburg, wo er nach seiner Festnahme einsaß, über den Flughafen Wien-Schwechat an Serbien ausgeliefert.