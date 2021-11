In Salzburg gilt die 2,5-G-Regel am Arbeitsplatz ab Montag

Das Land gibt die regionalen Maßnahmen auf. Weil die Infektionszahlen derzeit in allen Bezirken steigen, sollen stattdessen salzburgweite Verschärfungen die erhoffte Wirkung bringen.

Stundenlang haben die Verantwortlichen am Dienstagnachmittag darüber beraten, mit welchen Maßnahmen sie auf die galoppierenden Coronavirus-Infektionszahlen reagieren. Über das Allerheiligen-Wochenende meldeten die Gesundheitsbehörden 1966 neue Ansteckungen mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg auf 602, höher ist der Wert nur in Oberösterreich.



Den steigenden Zahlen zum Trotz laufen die Ausfahrtsbeschränkungen in den Tennengauer Gemeinden St. Koloman, Annaberg-Lungötz und Adnet am Donnerstag. "An ihre Stelle treten schärfere Maßnahmen im gesamten Bundesland", hieß es von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Denn die Infektionszahlen würden derzeit in allen Bezirken steigen. Man halte nichts davon, wie in Oberösterreich in ganzen Bezirken Ausfahrtsbeschränkungen zu verhängen, weil dies de facto "nicht kontrollierbar" sei, sagte Haslauers Sprecher.



Zahl der Spitalspatienten steigt

Ab 8. November gelten daher in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern die 2 G, der Zutritt ist nur geimpft oder genesen gestattet - dies fällt mit dem Inkrafttreten der Stufe 2 im Plan des Gesundheitsministeriums zusammen. Mehrere Länder hatten die Verschärfung schon vorige Woche angekündigt.



Zugleich kommt die 2,5-G-Pflicht (geimpft, genesen, PCR-getestet) am Arbeitsplatz ebenso wie für Veranstaltungen mit 26 bis 500 Anwesenden. Das betrifft Hochzeiten und Kinos ebenso wie die Hotellerie und Gastronomie, Hallen-Einrichtungen, Museen, körpernahe Dienstleistern sowie Seniorenwohnhäuser und Spitäler (ausgenommen Patienten). Man sei überzeugt, dass dies wirkungsvoller sei als die regionalen Maßnahmen, sagte der Sprecher des Landeshauptmanns. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei man gezwungen, gegenzusteuern. Sollte die Zahl der Ansteckungen und die damit verbundenen Hospitalisierungen nicht zurückgehen, drohe das Spitalswesen zu kollabieren - dahingehend, dass Operationen verschoben werden müssten. Am Dienstag meldete das Land 115 Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt wurden - am Freitag waren es noch 89.



Kein Contact-Tracing in Schulen

Die Behörden stoßen angesichts der vielen Fälle beim Contact Tracing mittlerweile an ihre Grenzen. Die Landessanitätsdirektion informierte die Schulen, dass die "Kontaktpersonenverfolgung nicht mehr zeitgerecht lückenlos durchführbar ist". Nur noch positive Fälle sollen abgesondert werden. Die Sanitätsdirektion begründet das mit der hohen Testfrequenz, wodurch es unter den Schülern viel wahrscheinlicher sei, Infektionen zu entdecken als im Rest der Bevölkerung.