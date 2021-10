In Salzburg gleich 26 Fahrräder gestohlen - Haftstrafe für leugnenden Rumänen

Serienweise, so die Anklage, hatte ein 27-jähriger Rumäne in Salzburg Fahrräder gestohlen, nachdem er die Schlösser geknackt hatte. Konkret waren es demnach 26 Räder, darunter auch E-Bikes, die er zwischen März und Oktober 2020, also teils im Corona-Lockdown, stahl und mutmaßlich in seine Heimat verbrachte - zum Verkauf.

SN/apa Symbolbild.