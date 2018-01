In Salzburg herrscht noch immer erhebliche Lawinengefahr

Der Lawinenwarndienst und die Lawinenwarnkommissionen sind seit Tagen im Dauereinsatz.

Von der Luft aus führen sie derzeit Kontrollen durch, um das Gefahrenpotential von Lawinen im Bundesland Salzburg abzuschätzen. "Obwohl die Gefahrenstufe von vier, was große Lawinengefahr bedeutet, auf Stufe drei, die auf erhebliche Lawinengefahr hinweist, gesunken ist, gilt: Nur wer ausreichend Erfahrung mitbringt, sollte sich ins freie Gelände wagen", sagt Michael Butschek von der Lawinenwarnzentrale am Mittwoch. Gerade in sehr steilen Hängen mit eingeschneiter Reifschicht könne bereits das Gewicht einer Person ausreichen um zumeist kleinere Schneebretter auszulösen, erklärt der Experte. Das bedeutet für Touren- und Variantenfahrer: Vorsichtige Routenwahl, defensives Verhalten und nur, wer über ausreichend Erfahrung verfügt, sollte sich ins freie Gelände wagen.

Möglich sind auch einzelne, mitunter größere Gleitschneelawinen und oberflächliche Neuschnee- bzw. kleinere Nassschneelawinen aus extrem steilen Zonen, heißt es im aktuellen Lagebericht. "Aus der Luft können wir die Lawinensituationen besser einschätzen und ein mögliches Gefahrenpotential abschätzen. Die Beobachtungen sowie Bewertungen tragen auch zur Entscheidung bei, ob Straßen geöffnet werden oder ob sie noch geschlossen bleiben", sagt Norbert Altenhofer, Leiter des amtlichen Lawinenwarndienstes des Landes.

Zu einer gut vorbereiteten Skitour gehöre das Studium des Lawinenlageberichtes. Der Katastrophenschutzdienst des Landes stellt im Winter täglich um 7.30 Uhr den aktuellen Lawinenlagebericht online. Dieser wird auch über die Sozialen Netzwerke Facebook und Twitter verbreitet. Die Lawinen-App SNOWSAFE, die im Android Market und Apple App Store heruntergeladen werden kann, sorgt ebenfalls für Information. Der tägliche Lagebericht kann auch kostenlos abonniert werden.

(SN)