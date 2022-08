In Salzburg ist weiterhin kein ergiebiger Regen in Sicht

Vor allem im Flachgau bleibt es auch in den kommenden Wochen zu trocken.

Trotz kurzer, intensiver Regengüsse bleibt es in Salzburg auch in den kommenden Wochen insgesamt zu trocken. Ausgiebige Niederschläge sind nicht zu erwarten. Das zeigt die aktuelle Langzeit-Trinkwasserprognose für das Land Salzburg, die es in dieser Form seit 2019 gibt.

Die Trinkwasserprognose wird vom Hydrographischen Dienst des Landes in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) für die Salzburger Wasserversorger erstellt und liefert ein genaues Bild von Großwetterlage, Verdunstung und Grundwasserspiegel im Bundesland. Das ermöglicht einen Blick in die Zukunft für vier Wochen. Damit können die Wasserversorger vorausschauend reagieren.

Die Grundwasserspiegel sind vor allem im Flachgau, der heuer deutlich trockener ist als die Gebirgsgaue, weit unter dem langjährigen Mittel. Negativrekorde sind hier allerdings keine in Sicht. Weniger Niederschläge als im Süden und höhere Temperaturen haben den Wasservorräten im nördlichsten Bezirk mehr zugesetzt als im Rest des Landes. "Die Trockenheit trifft aber vor allem die Landwirtschaft. Die Böden sind viel zu trocken für die Jahreszeit. Hier wären anhaltende und ergiebige Niederschläge dringend nötig", sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Die öffentliche Wasserversorgung sei aber gesichert. Im Herbst sinke zudem der Wasserbedarf.