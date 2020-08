Weil in Coronazeiten viele Menschen Bargeld und auch Edelmetall im Haus oder in der Wohnung aufbewahren, steigt das Sicherheitsbedürfnis.

Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche seine Rekordjagd fortgesetzt und erneut Höchstmarken erreicht. So berichteten die Agenturen. Experten sehen darin in Zeiten steigender Corona-Infektionsfälle die Nachfrage von Anlegern, aber auch besorgten Menschen, die ihre Rücklagen und Ersparnisse sicher anlegen ...