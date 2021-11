In Salzburg verurteilter Staatsverweigerer blitzte mit Nichtigkeitsbeschwerde ab

Ein 58-jähriger Oberösterreicher war im Februar in Salzburg in einem sogenannten "Staatsverweigerer-Prozess" von einem Geschworenengericht ebenso wie drei Mitangeklagte (73, 54 und 62) wegen des Verbrechens der staatsfeindlichen Verbindung (Paragraf 246 StGB) zu teilbedingter Haft verurteilt worden.

Während die Mitangeklagten auf Rechtsmittel verzichteten, erhob der 58-Jährige in der Folge Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Verurteilung beim Obersten Gerichtshof (OGH). Die Höchstrichter stellten jetzt (mit Beschluss vom 20. Oktober) unmissverständlich fest, dass am Schuldspruch nichts auszusetzen sei - dieser ist damit (auch) im Fall des 58-Jährigen rechtskräftig.

Laut Anklage der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft (StA) Graz hatten sich die vier Männer dem staatsfeindlichen Pseudo-Gerichtshof "Global Court of the Common Law" (GCCL) angeschlossen. Laut StA zielte der GCCL darauf ab, in ...